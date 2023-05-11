Княжевская: Бирюлёвская линия метро улучшит транспортную доступность для 700 тысяч москвичей
- РИА Новости
«Главный эффект от строительства этой линии — обеспечение объектами метрополитена районов Бирюлёво Западное и Восточное, в том числе и вновь возводимых жилых кварталов, среди них и по программе реновации», — сказала Княжевская.
По её словам, новые станции позволят не только быстрее и удобнее передвигаться по городу, но и заметно разгрузят южные участки действующих Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий.
Новая радиальная линия снизит нагрузку и на наземный транспорт.
Длина проектируемых участков — около 16 км. Проект первого участка был утверждён в 2021 году и включал три станции — «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Общая протяжённость линии после окончания работ составит около 22 км.