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Княжевская: Бирюлёвская линия метро улучшит транспортную доступность для 700 тысяч москвичей

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Бирюлёвская линия Московского метрополитена объединит семь районов — Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Западное, Бирюлёво Восточное и Печатники, где проживают и работают более 700 тыс. человек, заявила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Княжевская: Бирюлёвская линия метро улучшит транспортную доступность для 700 тысяч москвичей
  • РИА Новости

«Главный эффект от строительства этой линии — обеспечение объектами метрополитена районов Бирюлёво Западное и Восточное, в том числе и вновь возводимых жилых кварталов, среди них и по программе реновации», — сказала Княжевская.

По её словам, новые станции позволят не только быстрее и удобнее передвигаться по городу, но и заметно разгрузят южные участки действующих Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий.

Новая радиальная линия снизит нагрузку и на наземный транспорт.

Длина проектируемых участков — около 16 км. Проект первого участка был утверждён в 2021 году и включал три станции — «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Общая протяжённость линии после окончания работ составит около 22 км.

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