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Автоэксперт Киреенко посоветовал отдавать предпочтение отечественным автомобилям

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Владелец автомобильного сервиса Николай Киреенко сравнил технические характеристики китайских и отечественных внедорожников и посоветовал автомобилистам выбирать надёжные автомобили.
Автоэксперт Киреенко посоветовал отдавать предпочтение отечественным автомобилям
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Китайский автопром недавно существует на российском рынке, поэтому о его качестве и ремонтопригодности судить сложно, отметил эксперт в разговоре с Тульской службой новостей.

«Никто не знает, что с этими машинами (китайскими. — RT) будет через три-пять лет. Несмотря на его приятный внешний вид, есть вероятность, что данный транспорт рассчитан всего на 150 тыс. км пробега, после чего содержать его будет не дёшево», — поделился Киреенко.

Он рекомендовал отдавать предпочтение отечественному транспорту. В качестве примера надёжной модели эксперт назвал Lada Vesta.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

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