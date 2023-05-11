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Некоторые услуги органов опеки теперь можно получить в столичных МФЦ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что услуги, которые ранее оказывали жителям столицы в органах опеки и попечительства, теперь можно получить в семейных центрах. При этом две услуги из общего списка (наиболее популярные) стали оказывать в центрах госуслуг «Мои документы».
Некоторые услуги органов опеки теперь можно получить в столичных МФЦ
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Ракова напомнила, что имуществом или деньгами детей, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан распоряжаются их опекуны, которым в некоторых случаях могут потребоваться специальные документы, например, разрешение органов опеки.

Теперь две наиболее популярные услуги из этой области можно получить в городских центрах «Мои документы», а не по месту жительства (регистрации) подопечного или по месту постановки на учёт, как раньше.

По всем остальным вопросам опеки и попечительства жители столицы могут обращаться в столичные семейные центры. 

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области более 30 тыс. льготников получат бесплатные путёвки в санатории в 2023 году. Их предоставят инвалидам, пенсионерам, ветеранам труда.

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