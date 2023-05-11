Некоторые услуги органов опеки теперь можно получить в столичных МФЦ
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Ракова напомнила, что имуществом или деньгами детей, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан распоряжаются их опекуны, которым в некоторых случаях могут потребоваться специальные документы, например, разрешение органов опеки.
Теперь две наиболее популярные услуги из этой области можно получить в городских центрах «Мои документы», а не по месту жительства (регистрации) подопечного или по месту постановки на учёт, как раньше.
По всем остальным вопросам опеки и попечительства жители столицы могут обращаться в столичные семейные центры.
Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области более 30 тыс. льготников получат бесплатные путёвки в санатории в 2023 году. Их предоставят инвалидам, пенсионерам, ветеранам труда.