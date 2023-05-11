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Спрыгнувшего на рельсы в метро ради фото пьяного мужчину арестовали в Москве

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В Москве арестовали 27-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спрыгнул на рельсы в метро ради нескольких фотографий.
Спрыгнувшего на рельсы в метро ради фото пьяного мужчину арестовали в Москве
  • РИА Новости

Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, инцидент произошёл на станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Мужчина спрыгнул на пути, чтобы пофотографироваться.

Нарушителя задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции. В его отношении составили два административных протокола.

Впоследствии суд признал нарушителя виновным, его арестовали на двое суток и обязали выплатить штраф.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

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