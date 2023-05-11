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Глава «Офицеров России» Липовой: 9 мая обезвредили около 100 летевших в Москву БПЛА

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Генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в ходе брифинга заявил, что 9 мая обезвредили около 100 украинских беспилотников, пытавшихся долететь до Москвы.
Глава «Офицеров России» Липовой: 9 мая обезвредили около 100 летевших в Москву БПЛА
  • РИА Новости

Его цитирует РИА Новости.

«В этот день было около 100 атак беспилотников», — сказал он.

По его словам, беспилотники запускались как с территории Украины, так и из Московской области «в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб».

Липовой сообщил, что благодаря российским средствам ПВО и подразделениям РЭБ часть беспилотников «была обезврежена, посажена». Ещё часть беспилотников «была просто уничтожена».

Ранее стало известно, что в Перемышле Калужской области 9 мая сбили летевший в сторону Москвы дрон. Данную информацию RT подтвердили в администрации населённого пункта.

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