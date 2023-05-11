Глава «Офицеров России» Липовой: 9 мая обезвредили около 100 летевших в Москву БПЛА
- РИА Новости
Его цитирует РИА Новости.
«В этот день было около 100 атак беспилотников», — сказал он.
По его словам, беспилотники запускались как с территории Украины, так и из Московской области «в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб».
Липовой сообщил, что благодаря российским средствам ПВО и подразделениям РЭБ часть беспилотников «была обезврежена, посажена». Ещё часть беспилотников «была просто уничтожена».
Ранее стало известно, что в Перемышле Калужской области 9 мая сбили летевший в сторону Москвы дрон. Данную информацию RT подтвердили в администрации населённого пункта.