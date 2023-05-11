При выборе авто с пробегом россияне предпочитают механическую КПП

Эксперты «Авито Авто» провели исследование и выяснили, что в январе — апреле 2023 года среди покупателей на платформе в категории автомобилей с пробегом больше всего пользовались спросом модели с механической коробкой передач.

На втором месте — коробка автомат, на третьем — вариатор, на четвёртом — роботизированная коробка передач, пишет «Российская газета».

Так, в России в первые четыре месяца спрос на «механику» составил 58,7% от общего спроса на авто с пробегом (+55,2% по сравнению с прошлым годом), на коробку автомат — 34,1% (+28,7%), а на вариатор и роботизированную КПП — 3,8% и 3,5% соответственно.

Наиболее востребованными моделями авто с пробегом с автоматической коробкой передач за указанный период стали Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Самыми популярными моделями авто с пробегом на механической коробке передач стали машины ВАЗ (Lada) — Priora, 2114 Samara и Granta.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.