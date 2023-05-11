Юрист Петрикова рассказала о порядке начисления выплат для семей с детьми

Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала, что с июня в России изменится график получения мер социальной поддержки. Так, ряд семей будут получать выплаты в один день независимо от того, в каком городе они проживают.

Есть единый день начисления детских пособий. Основные детские пособия за предыдущий месяц перечисляют третьего числа каждого месяца, сообщила эксперт в интервью Life.ru.

«В этот день переводят единое пособие на детей до 17 лет, беременным женщинам, выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка, пособие по уходу за ребёнком», — пояснила Петрикова.

С июня по аналогичной схеме будут начислять и выплаты из средств материнского капитала. Впервые перечисление денег будет проводиться в единый день — с 5 июня и далее пятого числа каждого месяца.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.