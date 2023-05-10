Юрист Никитина рассказала, как получить компенсацию за несостоявшийся отдых

Кандидат юридических наук Оксана Никитина рассказала, как получить компенсацию, если путешественник оплатил тур, но не смог поехать по личным обстоятельствам.

«Если вы покупаете тур через агентство, значит, заключаете договор. В нём прописано, за какое время до поездки можно отменить путешествие и вернуть денежные средства. Если соблюдаете этот срок, оплату вам вернут без проблем, даже если нет веских причин для отмены», — заявила она в беседе с «Москвой 24».

Если что-то непредвиденное произошло после срока, указанного в договоре, то турист также может вернуть полную стоимость путёвки, но нужно доказать причину сорвавшегося отдыха. К примеру, предоставить больничный лист.

«Если вам что-то не доплатили или турагентство отказывается возвращать стоимость, следует отправить руководству компании досудебную претензию. Если они не реагируют на это, нужно идти в суд», — уточнила Никитина.

Для обращения в суд нужно собрать чеки об оплате, приложить справку о болезни и другие документы.

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