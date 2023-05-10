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Юрист Никитина рассказала, как получить компенсацию за несостоявшийся отдых

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Кандидат юридических наук Оксана Никитина рассказала, как получить компенсацию, если путешественник оплатил тур, но не смог поехать по личным обстоятельствам.
Юрист Никитина рассказала, как получить компенсацию за несостоявшийся отдых
  • РИА Новости

«Если вы покупаете тур через агентство, значит, заключаете договор. В нём прописано, за какое время до поездки можно отменить путешествие и вернуть денежные средства. Если соблюдаете этот срок, оплату вам вернут без проблем, даже если нет веских причин для отмены», — заявила она в беседе с «Москвой 24».

Если что-то непредвиденное произошло после срока, указанного в договоре, то турист также может вернуть полную стоимость путёвки, но нужно доказать причину сорвавшегося отдыха. К примеру, предоставить больничный лист.

«Если вам что-то не доплатили или турагентство отказывается возвращать стоимость, следует отправить руководству компании досудебную претензию. Если они не реагируют на это, нужно идти в суд», — уточнила Никитина.

Для обращения в суд нужно собрать чеки об оплате, приложить справку о болезни и другие документы.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

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