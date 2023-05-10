В Химках обновят 26 км теплосетей

В подмосковных Химках начался ремонт тепловых сетей. За три года будет обновлено 26 км трубопроводов, заявил губернатор Андрей Воробьёв. По его словам, работу на себя взял «Газпром».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Весной и летом заменим наиболее аварийные участки и узлы. За три года в модернизацию теплоснабжения Химок компания вложит свыше 1,7 млрд рублей», — сказал Воробьёв.

В 2022 году в Химках произошло более 800 отключений тепла и горячей воды, с начала 2023 года — ещё около 130.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков напомнил о регламенте по отключению отопления, который действует в городе.