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В Химках обновят 26 км теплосетей

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В подмосковных Химках начался ремонт тепловых сетей. За три года будет обновлено 26 км трубопроводов, заявил губернатор Андрей Воробьёв. По его словам, работу на себя взял «Газпром».
В Химках обновят 26 км теплосетей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Весной и летом заменим наиболее аварийные участки и узлы. За три года в модернизацию теплоснабжения Химок компания вложит свыше 1,7 млрд рублей», — сказал Воробьёв.

В 2022 году в Химках произошло более 800 отключений тепла и горячей воды, с начала 2023 года — ещё около 130.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков напомнил о регламенте по отключению отопления, который действует в городе.

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