В Химках обновят 26 км теплосетей
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Весной и летом заменим наиболее аварийные участки и узлы. За три года в модернизацию теплоснабжения Химок компания вложит свыше 1,7 млрд рублей», — сказал Воробьёв.
В 2022 году в Химках произошло более 800 отключений тепла и горячей воды, с начала 2023 года — ещё около 130.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков напомнил о регламенте по отключению отопления, который действует в городе.