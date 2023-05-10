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Приложение «Транспорт Подмосковья» скачали 75,5 тысяч раз

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Количество скачиваний приложения «Транспорт Подмосковья» достигло 75,5 тыс.
Приложение «Транспорт Подмосковья» скачали 75,5 тысяч раз
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила зампред правительства региона Анна Кротова, приложение пользуется большой популярностью.

«Оно позволяет рассчитать время в пути и прийти на остановочный пункт к точному времени прибытия автобуса. Сейчас в приложении доступны 1,8 тыс. автобусных маршрутов региона, из которых 1,2 тыс. принадлежат «Мострансавто», — уточнила Кротова.

В приложении также можно оставить отзыв о работе транспорта.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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