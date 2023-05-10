Приложение «Транспорт Подмосковья» скачали 75,5 тысяч раз
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила зампред правительства региона Анна Кротова, приложение пользуется большой популярностью.
«Оно позволяет рассчитать время в пути и прийти на остановочный пункт к точному времени прибытия автобуса. Сейчас в приложении доступны 1,8 тыс. автобусных маршрутов региона, из которых 1,2 тыс. принадлежат «Мострансавто», — уточнила Кротова.
В приложении также можно оставить отзыв о работе транспорта.
Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.