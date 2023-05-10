Приложение «Транспорт Подмосковья» скачали 75,5 тысяч раз

Количество скачиваний приложения «Транспорт Подмосковья» достигло 75,5 тыс.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила зампред правительства региона Анна Кротова, приложение пользуется большой популярностью.

«Оно позволяет рассчитать время в пути и прийти на остановочный пункт к точному времени прибытия автобуса. Сейчас в приложении доступны 1,8 тыс. автобусных маршрутов региона, из которых 1,2 тыс. принадлежат «Мострансавто», — уточнила Кротова.

В приложении также можно оставить отзыв о работе транспорта.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.