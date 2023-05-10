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Арендой электросамокатов в Подмосковье воспользовались 250 тысяч раз с начала апреля

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За месяц работы сервиса кикшеринга в Московской области совершено более 250 тыс. поездок.
Арендой электросамокатов в Подмосковье воспользовались 250 тысяч раз с начала апреля
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

«Ежедневно на территории региона арендуется порядка 1,5 тыс. электросамокатов», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

Сезон кикшеринга открылся в начале апреля. Для аренды доступно около 12,5 тыс. электросамокатов.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН заявила, что частные электросамокаты могут быть более опасными, чем те, которые можно арендовать.

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