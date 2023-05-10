Арендой электросамокатов в Подмосковье воспользовались 250 тысяч раз с начала апреля

За месяц работы сервиса кикшеринга в Московской области совершено более 250 тыс. поездок.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

«Ежедневно на территории региона арендуется порядка 1,5 тыс. электросамокатов», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

Сезон кикшеринга открылся в начале апреля. Для аренды доступно около 12,5 тыс. электросамокатов.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН заявила, что частные электросамокаты могут быть более опасными, чем те, которые можно арендовать.