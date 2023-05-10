В главном корпусе МОНИКИ открылась выставка в честь Дня Победы

В фойе главного корпуса МОНИКИ заработала выставка, посвящённая 9 Мая.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Во время Великой Отечественной войны на базе Московского областного клинического института действовал эвакуационный госпиталь, в котором трудились почти 1,2 тыс. человек.

Выставка призвана напомнить о тех, кто внёс вклад в общую Победу, в том числе о директоре МОКИ Николае Фоссе, первом комиссаре Михаиле Кудрявцеве, главном хирурге Никите Махове.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возложил цветы к стеле «Город воинской славы», расположенной в Гатчине. В церемонии также приняли участие ветераны и жители города.