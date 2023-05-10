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В мероприятиях в честь Дня Победы приняли участие 88 тысяч жителей Удмуртии

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В Удмуртии в День Победы проведено 144 массовых мероприятия. Общее число участников составило около 88 тыс. человек.
В мероприятиях в честь Дня Победы приняли участие 88 тысяч жителей Удмуртии
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Сотрудники и военнослужащие подразделений управления приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности во время проведения праздничных мероприятий.

Маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии были приближены к местам организации концертов и других акций.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возложил цветы к стеле «Город воинской славы», расположенной в Гатчине. В церемонии также приняли участие ветераны и жители города.

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