Парки Подмосковья приняли более 31 тысячи посетителей в День Победы

В парках Московской области в День Победы побывали более 31 тыс. посетителей. Программа включала концерты, мастер-классы и памятные митинги.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В парках также раздавали георгиевские ленточки и угощали солдатской кашей. На экранах показывали военные фильмы и исторические фотографии.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возложил цветы к стеле «Город воинской славы», расположенной в Гатчине. В церемонии также приняли участие ветераны и жители города.