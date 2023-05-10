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Парки Подмосковья приняли более 31 тысячи посетителей в День Победы

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В парках Московской области в День Победы побывали более 31 тыс. посетителей. Программа включала концерты, мастер-классы и памятные митинги.
Парки Подмосковья приняли более 31 тысячи посетителей в День Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В парках также раздавали георгиевские ленточки и угощали солдатской кашей. На экранах показывали военные фильмы и исторические фотографии.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возложил цветы к стеле «Город воинской славы», расположенной в Гатчине. В церемонии также приняли участие ветераны и жители города.

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