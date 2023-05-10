Парки Подмосковья приняли более 31 тысячи посетителей в День Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
В парках также раздавали георгиевские ленточки и угощали солдатской кашей. На экранах показывали военные фильмы и исторические фотографии.
Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возложил цветы к стеле «Город воинской славы», расположенной в Гатчине. В церемонии также приняли участие ветераны и жители города.