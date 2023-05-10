Автоэксперт Баканов посоветовал сделать диагностику машины перед длительной поездкой
- РИА Новости
«Просто в профилактических целях заезжаете на сервис, где могут сделать диагностику и ходовой части, и двигателя, и бортовой электроники. И проверяете, что у вас с машиной: что требуется заменить или что уже подходит к замене», — сказал Баканов в беседе с Inforeactor.
По его словам, менять масло важно при путешествиях на 4000 км и более. Также рекомендуется проконтролировать состояние фильтров.
Кроме того, желательно, чтобы в автомобиле всегда были буксирный и рывковый тросы, а также видеорегистратор, считает эксперт.
Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.