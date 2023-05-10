Депутат Чаплин: настоящие сотрудники коммунальных служб приходят только во время планового техобслуживания
- РИА Новости
«Если вам звонят в дверь и представляются сотрудниками какой-либо службы, а вы сомневаетесь, то позвоните в управляющую компанию или ТСЖ», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
Как отметил эксперт, настоящие специалисты коммунальных служб приходят только во время планового технического обслуживания, а также по вызову жителей или управляющей компании. Исключение — авария.
«Сотрудники должны предоставить удостоверение, где указано: фото сотрудника, название компании, подпись и печать, фирменная голограмма. Оплата всех услуг только по прейскуранту, договору и строго с чеком», — сказал Чаплин.
Он добавил, что у любой сторонней организации по предоставлению услуг ЖКХ должен быть договор с управляющей компанией или ТСЖ.
«Если вам не предоставили удостоверение, в управляющей компании и ТСЖ не подтвердили проверку, то ваше право не впускать никого в свой дом. Будьте осторожны», — заключил депутат.
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