Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат Чаплин: настоящие сотрудники коммунальных служб приходят только во время планового техобслуживания

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, как отличить настоящих сотрудников коммунальных служб от мошенников.
Депутат Чаплин: настоящие сотрудники коммунальных служб приходят только во время планового техобслуживания
  • РИА Новости

«Если вам звонят в дверь и представляются сотрудниками какой-либо службы, а вы сомневаетесь, то позвоните в управляющую компанию или ТСЖ», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил эксперт, настоящие специалисты коммунальных служб приходят только во время планового технического обслуживания, а также по вызову жителей или управляющей компании. Исключение — авария.

«Сотрудники должны предоставить удостоверение, где указано: фото сотрудника, название компании, подпись и печать, фирменная голограмма. Оплата всех услуг только по прейскуранту, договору и строго с чеком», — сказал Чаплин.

Он добавил, что у любой сторонней организации по предоставлению услуг ЖКХ должен быть договор с управляющей компанией или ТСЖ.

«Если вам не предоставили удостоверение, в управляющей компании и ТСЖ не подтвердили проверку, то ваше право не впускать никого в свой дом. Будьте осторожны», — заключил депутат.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить