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В РСТ назвали позитивным решение снять запрет на полёты российских авиакомпаний в Грузию

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Полина Полетаева
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал снятие президентом России Владимиром Путиным запрета для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.
В РСТ назвали позитивным решение снять запрет на полёты российских авиакомпаний в Грузию
  • РИА Новости

Специалист назвал данное решение президента «очень позитивным».

«В предыдущем сезоне через третьи страны наши туристы туда всё равно въезжали. В основном через Армению, либо через Северную Осетию. Но опять же это не всегда было удобно и было более затратно. Поэтому думаю, что это даст очень хороший импульс для потока в Грузию, потому что все, кто ехал окружным путём, полетят туда напрямую», — рассказал Барзыкин.

По его мнению, туроператорам потребуется порядка месяца для формирования программ и потоков.

«Потому что на самом деле они уже как бы есть. Надо их только формализовать. Спрос есть, тем более что (решение принято. — RT) перед сезоном», — добавил собеседник RT.

Он также отметил, что данное решение принесёт пользу и грузинской стороне, так как немало тех, «кому по семейным делам и деловым контактам будет удобнее добираться до России».

«Для обоих государств это и в экономическом, и в социальном плане позитивно», — заключил Барзыкин.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии и снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию. 

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