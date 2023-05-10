Кроссоверы BAIC X35 начали поступать в продажу в России

Китайские кроссоверы BAIC X35 появились в продаже в российских дилерских центрах. Цена автомобиля начинается от 1,69 млн рублей.

Пока россиянам доступны только машины с механикой. Автомобили с вариатором начнут поступать с 15 мая, их цена начинается от 1,75 млн рублей, пишет «Российская газета».

До конца года число моделей BAIC, официально присутствующих на российском рынке, должно достичь семи.

С 2024 года в России планируют наладить производство таких автомобилей по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.