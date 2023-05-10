Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кроссоверы BAIC X35 начали поступать в продажу в России

Короткая ссылка
Китайские кроссоверы BAIC X35 появились в продаже в российских дилерских центрах. Цена автомобиля начинается от 1,69 млн рублей.
Кроссоверы BAIC X35 начали поступать в продажу в России
  • РИА Новости

Пока россиянам доступны только машины с механикой. Автомобили с вариатором начнут поступать с 15 мая, их цена начинается от 1,75 млн рублей, пишет «Российская газета».

До конца года число моделей BAIC, официально присутствующих на российском рынке, должно достичь семи.

С 2024 года в России планируют наладить производство таких автомобилей по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить