МВД России не зафиксировало происшествий во время празднования Дня Победы

Министерство внутренних дел России информирует, что не зафиксировало происшествий в ходе праздничных мероприятий 9 мая по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Её заявление приводит РИА Новости.

По словам Волк, праздничные мероприятия состоялись в 7,4 тыс. населённых пунктов России. Было организовано более 14 тыс. военных парадов, митингов, концертов и памятных церемоний.

Правопорядок обеспечивался силами около 242 тыс. полицейских, сотрудников Росгвардии, ЧОП и представителей общественности.

«Благодаря принятым мерам правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено», — заявила представитель МВД.

9 мая в Москве на нескольких площадках прошёл праздничный салют в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. RT вёл прямую трансляцию.