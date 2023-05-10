МВД России не зафиксировало происшествий во время празднования Дня Победы
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Её заявление приводит РИА Новости.
По словам Волк, праздничные мероприятия состоялись в 7,4 тыс. населённых пунктов России. Было организовано более 14 тыс. военных парадов, митингов, концертов и памятных церемоний.
Правопорядок обеспечивался силами около 242 тыс. полицейских, сотрудников Росгвардии, ЧОП и представителей общественности.
«Благодаря принятым мерам правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено», — заявила представитель МВД.
9 мая в Москве на нескольких площадках прошёл праздничный салют в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. RT вёл прямую трансляцию.