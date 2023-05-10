Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Омске к 12 годам колонии приговорили без причины убившего ножом человека мужчину

Короткая ссылка
Областной суд Омска вынес приговор в отношении 62-летнего мужчины за убийство прохожего и нападение на полицейского. Подсудимого признали виновным и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.
В Омске к 12 годам колонии приговорили без причины убившего ножом человека мужчину
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент случился 16 апреля 2022 года. Тогда мужчина без причин набросился на улице на 54-летнего прохожего, избил его и убил, нанеся пострадавшему ранения ножом.

Спустя несколько дней, 21 апреля, полицейские доставили предполагаемого убийцу в ОВД, где он напал на оперативника, причинив лёгкий вред его здоровью.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить