В Омске к 12 годам колонии приговорили без причины убившего ножом человека мужчину

Областной суд Омска вынес приговор в отношении 62-летнего мужчины за убийство прохожего и нападение на полицейского. Подсудимого признали виновным и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент случился 16 апреля 2022 года. Тогда мужчина без причин набросился на улице на 54-летнего прохожего, избил его и убил, нанеся пострадавшему ранения ножом.

Спустя несколько дней, 21 апреля, полицейские доставили предполагаемого убийцу в ОВД, где он напал на оперативника, причинив лёгкий вред его здоровью.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.