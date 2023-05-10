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Стилист Булдакова спрогнозировала популярность плиссировки в предстоящем летнем сезоне

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Консультант по имиджу, стилист, резидент Международного сообщества стилистов Наталия Булдакова рассказала об основных тенденциях моды, которые будут превалировать в грядущем летнем сезоне.
Стилист Булдакова спрогнозировала популярность плиссировки в предстоящем летнем сезоне
  • Gettyimages.ru

Вновь вернутся модные тенденции 1970—2000-х со стилем диско, цветными пайетками и бахромой, вязаными элементами и расклешёнными брюками. Будут в моде вещи из кожи, рваные края, полупрозрачные материалы и заниженная талия, сообщила она в беседе с РИАМО.

Булдакова отметила, что кроп-топы и бра уже стали неотъемлемой частью летних коллекций, теперь же к ним присоединятся корсеты. Помимо этого, в тренде останется плиссе.

«Кружево во всех видах и во всех элементах гардероба — визитная карточка моды текущего года. Наиболее актуальное — чёрное. В рамках современного прочтения стиля гранж — контрастное. К примеру, белое или молочное. Часто со сквозящей испанской эстетикой», — добавила стилист.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства A2:Research сообщило, что 66% россиян при знакомстве оценивают стоимость одежды и украшений собеседника.

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