Депутат Бурматов: идея о штрафах за самовыгул питомцев дублирует существующий закон

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал подготовленные депутатом Александром Спиридоновым поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые подразумевают взимание штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев.

По мнению Бурматова, инициатива не будет поддержана, так как дублирует уже существующее законодательство.

«Поправки не будут поддержаны коллегами, потому что сегодня возможность установления штрафов и запрета самовыгула уже есть», — сказал парламентарий.

Он пояснил, что регионам России ещё год назад были переданы полномочия по запрету самовыгула питомцев и установление за него штрафов.

«Регионы получили право установления дополнительных требований к условиям содержания и выгула животных, получили возможность запрещать самовыгул. Потому что это действительно беда и проблема. После многих нападений собак на людей потом выясняется, что это животные, у которых есть владельцы. Просто хозяева у них безголовые и за ними не следят, а потом происходят трагедии. Поэтому регионам такие полномочия дали, и, по данным Минприроды, многие регионы этим воспользовались. Мы считаем, что это как раз то полномочие, которое очень нужно регионам, и хорошо, что оно было передано», — отметил депутат.

Собеседник RT добавил, что полностью поддерживает идею введения регистрации животных, которая была предложена в качестве дополнительной поправки к закону.

«Но опять-таки это полномочие, которое надо отдать субъектам России. Этим должен заниматься каждый регион. Каждый регион создаёт свою базу регистрации — и всех собак, кошек и кого считает нужным в эту базу вносит. Таким образом, все животные будут наперечёт. Поэтому я думаю, что вот это полномочие в этом году мы дополнительно регионам дадим», — выразил мнение Бурматов.

Ранее стало известно, что зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые подразумевают взимание штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев.

Согласно поправкам, самовыгул питомцев будет приравниваться к их выбрасыванию на улицу.