Бочкарёв: в Москве реконструируют более 20 км набережных до 2026 года

В Москве реконструируют и приведут в порядок семь участков различных набережных до 2026 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В настоящее время ведутся строительные работы на четырёх участках: Шелепихинской, Крутицкой, Симоновской и Карамышевской набережных. Уже в этом году планируется завершить работы по обустройству Крутицкой набережной и первого участка первой Симоновской», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, в 2024—2026 годах будут обустроены участки ещё пяти набережных — Карамышевской и Шелепихинской набережных, участка набережной от парка «Фили» до театра «Мастерская П.Н. Фоменко», Симоновской набережной от строящегося жилого комплекса до Третьего транспортного кольца, а также набережной Марка Шагала на участке от МЦК до затона Новинки.

В настоящее время также идёт подготовка к конкурсу по определению подрядчика для проектирования и строительства в Нагатинской пойме и Сабурово.