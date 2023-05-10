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Губернатор: в Воронежской области пресекли попытку БПЛА ВСУ атаковать военный объект

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе утром 10 мая пресекли попытку двух украинских беспилотников атаковать военный объект.
Губернатор: в Воронежской области пресекли попытку БПЛА ВСУ атаковать военный объект
  • AP

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, один беспилотник «в результате мер воздействия» отклонился от курса и упал.

Второй БПЛА был уничтожен в результате огневого поражения.

Губернатор рассказал о продолжении взаимодействия с правоохранительными органами и военным командованием. По его словам, выполняется комплекс дополнительных мер для обеспечения безопасности. 

4 мая Гусев заявил, что средствами ПВО над регионом был сбит беспилотный летательный аппарат.

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