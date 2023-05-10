Губернатор: в Воронежской области пресекли попытку БПЛА ВСУ атаковать военный объект
- AP
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, один беспилотник «в результате мер воздействия» отклонился от курса и упал.
Второй БПЛА был уничтожен в результате огневого поражения.
Губернатор рассказал о продолжении взаимодействия с правоохранительными органами и военным командованием. По его словам, выполняется комплекс дополнительных мер для обеспечения безопасности.
4 мая Гусев заявил, что средствами ПВО над регионом был сбит беспилотный летательный аппарат.