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В Ингушетии попавшая в больницу после издевательств четырёхлетняя девочка пришла в себя

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что четырёхлетняя девочка, которая попала в больницу после издевательств в семье, пришла в себя.

Как пишет РИА Новости, в конце апреля в одну из больниц Ингушетии попала девочка в тяжёлом состоянии с телесными повреждениями.

По данным МВД России по региону, предположительно, телесные повреждения ребёнку нанесли мать и бабушка. По данному факту возбуждено уголовное дело, мать девочки арестована.

«Маленькая Самира, пострадавшая от жестокого обращения безответственных и бессердечных взрослых, наконец-то пришла в себя», — написал Калиматов в Telegram.

Вместе с тем, добавил он, состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.

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