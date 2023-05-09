Специалист Шибинский дал советы по отапливанию летней дачи в прохладную погоду

Максим Шибинский, генеральный директор компании CALDOtech, рассказал, как отапливать летнюю дачу в прохладную погоду.

«Для дач без автономной системы отопления лучше использовать электрические конвекторы, они достаточно мощные, моментально нагреваются и подходят для помещений с любой теплоизоляцией», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, вариант с газовой печкой может подойти для домов, где состояние проводки не позволяет одновременно подключать несколько приборов. Важно помнить, что такую печь нельзя оставлять без присмотра, отметил Шибинский.

Самым технологичным способом обогреть дом станут безынерционные системы, полагает эксперт.

«Прибор посылает колебательные импульсы молекулам углерода в воздухе, тем самым равномерно нагревая его даже в самых дальних уголках дома, где могут появляться сырость и плесень. Для обогрева 20 кв. м хватит одного прибора мощностью 800 Вт: по сравнению с конвектором экономия больше чем в два раза», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.