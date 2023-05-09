В Госдуме призвали ограничить показ серии «Гриффинов» про Челябинск

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ограничить показ эпизода мультсериала «Гриффины» про город Челябинск.

По её словам, в мультфильме Челябинск называют «Уральским Чикаго», где разрушаются дома, а жители пьют и читают газету «Россия вчера».

Также по сюжету, жители подвергаются действию радиации и заражаются «коровьей чумой».

«Во второй части серии местный священник объявляет «Украину частью России», а русского хакера Ивана и Мэг Гриффин мужем и женой... Понимаю, что художник имеет право на своё видение, но это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности», — заявила Лантратова.

Она добавила, что, по её мнению, такие мультфильмы — это осознанная работа против России, информационная война через художественные произведения.