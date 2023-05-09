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Колокольцев обсудил вопросы сотрудничества с главой МВД Киргизии Ниязбековым

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл встречу с главой МВД Киргизии Уланом Ниязбековым. Они подписали соглашение об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.
Колокольцев обсудил вопросы сотрудничества с главой МВД Киргизии Ниязбековым
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«В ходе беседы Владимир Колокольцев подчеркнул дружественный и многоплановый характер сотрудничества правоохранительных органов России и Киргизии и выразил уверенность, что оно будет продолжать укрепляться в интересах безопасности граждан двух государств», — отметила Волк.

По её словам, Колокольцев высоко оценил роль многостороннего взаимодействия в форматах СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Он также отметил эффективность реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019—2023 годы и положительные результаты первого этапа оперативно-профилактической операции «Розыск».

Также Колокольцев поздравил Ниязбекова и в его лице всех ветеранов и сотрудников МВД Киргизии с Днём Победы.

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