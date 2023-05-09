Семьям погибших при пожарах в Курганской области выплатят по 1 млн рублей
- РИА Новости
«Семьи погибших в пожарах... получат выплату по 1 млн рублей. Такое решение принял областной штаб комиссии по ЧС», — говорится в сообщении правительства региона со ссылкой на замгубернатора.
Уточняется, что выплаты начнут осуществлять в ближайшие дни.
Президент России Владимир Путин ранее пообещал помочь всем пострадавшим от пожаров в Курганской области.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы, число погибших при пожарах в Курганской области возросло до 19.