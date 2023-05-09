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Семьям погибших при пожарах в Курганской области выплатят по 1 млн рублей

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Семьи погибших при пожарах 27 апреля и 7 мая жителей Курганской области получат компенсацию в размере 1 млн рублей, заявил заместитель главы региона Константин Ермаков.
Семьям погибших при пожарах в Курганской области выплатят по 1 млн рублей
  • РИА Новости

«Семьи погибших в пожарах... получат выплату по 1 млн рублей. Такое решение принял областной штаб комиссии по ЧС», — говорится в сообщении правительства региона со ссылкой на замгубернатора.

Уточняется, что выплаты начнут осуществлять в ближайшие дни.

Президент России Владимир Путин ранее пообещал помочь всем пострадавшим от пожаров в Курганской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы, число погибших при пожарах в Курганской области возросло до 19.

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