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Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе в честь Дня Победы

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе «Пушка» в честь Дня Победы.
Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе в честь Дня Победы
  • РИА Новости

«Сегодня такой день, именно 9 Мая, я передаю поздравления с Днём Победы абсолютно всем, всем, кто нас увидит и услышит», — цитирует РИА Новости Сальдо.

Он отметил, что День Победы является общим праздником для всех и в этот день хочется вспомнить всех, кто отдал жизнь в годы войны.

К памятнику Сальдо пришёл с портретом отца, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы в Киеве в День Победы.

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