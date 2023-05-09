Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе в честь Дня Победы

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе «Пушка» в честь Дня Победы.

«Сегодня такой день, именно 9 Мая, я передаю поздравления с Днём Победы абсолютно всем, всем, кто нас увидит и услышит», — цитирует РИА Новости Сальдо.

Он отметил, что День Победы является общим праздником для всех и в этот день хочется вспомнить всех, кто отдал жизнь в годы войны.

К памятнику Сальдо пришёл с портретом отца, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы в Киеве в День Победы.