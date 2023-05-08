Песков: у Путина запланирован 9 мая неформальный завтрак с главами стран СНГ

У президента России Владимира Путина запланирован 9 мая неформальный завтрак с прибывшими в Москву на парад Победы лидерами стран СНГ.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, кадры с ним разместил в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Главы государств будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата. И потом ещё у глав государств, у гостей запланирован с нашим президентом неформальный завтрак», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин провёл беседу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

8 мая в Москву также прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко.