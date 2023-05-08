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Экономист Хазин заявил о высоком уровне развития интернета в России

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Экономист Михаил Хазин заявил, что в России уровень развития интернета намного выше, чем в Соединённых Штатах.
Экономист Хазин заявил о высоком уровне развития интернета в России
  • Gettyimages.ru

Об этом Хазин сказал в беседе с «Говорит Москва».

«В нашей стране уровень интернета на порядок выше, чем в США. Мои друзья, с которыми я переговариваюсь регулярно, которые мне рассказывают, как там жизнь устроена, могут разговаривать только из дома», — отметил экономист.

Он добавил, что жители США не могут спокойно использовать интернет вне дома, поскольку не хватает мощности.

При этом, подчеркнул Хазин, в России интернет работает практически везде.

Ранее «Москва 24» передавала, что столичная школа блогеров запустила образовательные курсы для жителей старшего возраста по освоению навыков работы с медиа и социальными сетями.

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