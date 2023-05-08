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В Челябинске объявлен режим «чёрного неба»

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В Челябинске до 10 мая объявили режим «чёрного неба».
В Челябинске объявлен режим «чёрного неба»
  • РИА Новости

«По данным ЦГМС, на территории города Челябинска с 05:00 часов 9 мая до 15:00 часов 10 мая ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Прогнозируется слабый ветер неблагоприятного направления», — цитирует URA.RU сообщение МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» (ЕДДС).

Отмечается, что предприятиям рекомендуется снизить объём выбросов, а горожанам не открывать окна и по возможности не выходить на улицу.

В феврале в Кемеровской области также объявлялся режим «чёрного неба» для Кемерова, Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа.

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