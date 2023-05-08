В Ленинградской области стартовал «Бессмертный мотополк», в котором участвуют губернатор региона Александр Дрозденко, а также более 30 членов мотоклуба «Дом».

Об этом сообщает Взгляд.

Как отметил Дрозденко, мотопробег в этом году посвящён 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

«Первое, что мы сделаем сегодня, это братской мотоколонной доедем до Рубежного камня, где возложим цветы и поклонимся защитникам Невского пятачка, а затем переедем в музей-диораму «Прорыв», — поделился губернатор.

Он добавил, что принимающие участие в акции везут портреты героев – участников сражений Великой Отечественной войны.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье проведут более 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.