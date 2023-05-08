Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Ленинградской области стартовал «Бессмертный мотополк»

Короткая ссылка
В Ленинградской области стартовал «Бессмертный мотополк», в котором участвуют губернатор региона Александр Дрозденко, а также более 30 членов мотоклуба «Дом».
В Ленинградской области стартовал «Бессмертный мотополк»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Взгляд.

Как отметил Дрозденко, мотопробег в этом году посвящён 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

«Первое, что мы сделаем сегодня, это братской мотоколонной доедем до Рубежного камня, где возложим цветы и поклонимся защитникам Невского пятачка, а затем переедем в музей-диораму «Прорыв», — поделился губернатор.

Он добавил, что принимающие участие в акции везут портреты героев – участников сражений Великой Отечественной войны.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье проведут более 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить