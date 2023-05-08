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На части территории Ижевска введён карантин по птичьему гриппу

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На части территории Ижевска установлен карантин по птичьему гриппу. Ограничительные мероприятия действуют в Ленинском и Первомайском районах города.
На части территории Ижевска введён карантин по птичьему гриппу
  • РИА Новости

Как пишет интернет-издание «Сусанин», указ о введении ограничительных мероприятий подписал временно исполняющий обязанности главы республики Ярослав Семёнов.

5 мая в Глазове подтвердили очаг возникновения высокопатогенного гриппа птиц в районе Южного озера, где произошёл массовый падёж чаек.

Позже аналогичная ситуация возникла в Ижевске на улице Пойма. Ветеринары также подтвердили у погибших птиц наличие опасного заболевания.

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