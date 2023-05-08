На части территории Ижевска введён карантин по птичьему гриппу
- РИА Новости
Как пишет интернет-издание «Сусанин», указ о введении ограничительных мероприятий подписал временно исполняющий обязанности главы республики Ярослав Семёнов.
5 мая в Глазове подтвердили очаг возникновения высокопатогенного гриппа птиц в районе Южного озера, где произошёл массовый падёж чаек.
Позже аналогичная ситуация возникла в Ижевске на улице Пойма. Ветеринары также подтвердили у погибших птиц наличие опасного заболевания.