На части территории Ижевска введён карантин по птичьему гриппу

На части территории Ижевска установлен карантин по птичьему гриппу. Ограничительные мероприятия действуют в Ленинском и Первомайском районах города.

РИА Новости

Как пишет интернет-издание «Сусанин», указ о введении ограничительных мероприятий подписал временно исполняющий обязанности главы республики Ярослав Семёнов. 5 мая в Глазове подтвердили очаг возникновения высокопатогенного гриппа птиц в районе Южного озера, где произошёл массовый падёж чаек. Позже аналогичная ситуация возникла в Ижевске на улице Пойма. Ветеринары также подтвердили у погибших птиц наличие опасного заболевания.