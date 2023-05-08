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В Удмуртии отменили режим повышенной готовности по коронавирусу

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На территории Удмуртии сняты ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавируса.
В Удмуртии отменили режим повышенной готовности по коронавирусу
  • РИА Новости

Как пишет интернет-издание «Сусанин», распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы республики Ярослав Семёнов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Удмуртии зарегистрировано 160 новых случаев заболевания коронавирусом, среди заражённых — 26 детей в возрасте до 14 лет.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в Подмосковье за прошедшие сутки зафиксировали 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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