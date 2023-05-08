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Депутат Чаплин рассказал о подвигах жителей Зарайска во время Великой Отечественной войны

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Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что на фронтах Великой Отечественной войны сражались более 10 тыс. человек из Зарайского района.
Депутат Чаплин рассказал о подвигах жителей Зарайска во время Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом Чаплин сообщил в беседе с ФАН.

Депутат рассказал, что в Зарайске поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Николая Шарова.

«Более 2,5 тыс. зарайцев за годы войны награждены орденами и медалями. Высшего знака отличия — звания Героя Советского Союза — удостоены семь наших земляков», — подчеркнул он.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

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