Депутат Чаплин рассказал о подвигах жителей Зарайска во время Великой Отечественной войны

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что на фронтах Великой Отечественной войны сражались более 10 тыс. человек из Зарайского района.

Об этом Чаплин сообщил в беседе с ФАН.

Депутат рассказал, что в Зарайске поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Николая Шарова.

«Более 2,5 тыс. зарайцев за годы войны награждены орденами и медалями. Высшего знака отличия — звания Героя Советского Союза — удостоены семь наших земляков», — подчеркнул он.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.