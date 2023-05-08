Депутат Чаплин рассказал о подвигах жителей Зарайска во время Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом Чаплин сообщил в беседе с ФАН.
Депутат рассказал, что в Зарайске поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Николая Шарова.
«Более 2,5 тыс. зарайцев за годы войны награждены орденами и медалями. Высшего знака отличия — звания Героя Советского Союза — удостоены семь наших земляков», — подчеркнул он.
Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.