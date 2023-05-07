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СК начал проверку после ДТП с автобусом и грузовиком в Воронеже

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В СК России по Воронежской области заявили, что следователи организовали проверку по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Воронеже, в результате которого пострадали десять человек.
СК начал проверку после ДТП с автобусом и грузовиком в Воронеже
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Организована доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт об аварии, которая произошла вечером 7 мая на улице 9 Января в Воронеже, в результате которой пострадали десять человек. В ДТП принимал участие пассажирский автобус.

Отмечается, что следователи опросят участников происшествия и очевидцев, а также будут проведены все необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в ДТП с грузовиком и автобусом в Краснодарском крае погиб один человек.

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