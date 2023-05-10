RT и Военная хроника проводят розыгрыш среди подписчиков в Telegram

Telegram-каналы «RT на русском» и Военная хроника проводят розыгрыш фирменных жилетов RT с Z-символикой среди подписчиков.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на Telegram-каналы «RT на русском» и Военная хроника и нажать кнопку «Участвовать» под постом о конкурсе или под названием каналов.

Розыгрыш продлится с 10 мая до 9 июня включительно (все даты, установленные правилами акции, определяются по московскому времени. Сроки исчисляются с 00:00 суток начала срока и истекают в 23:59 суток окончания срока проведения акции).

Победители будут выбраны случайным образом после окончания розыгрыша с помощью механизма случайного выбора участника @RandomGodBot.

Имена победителей будут опубликованы 10 июня. Организатор также направит участнику акции — победителю с помощью бота на его аккаунт в Telegram сообщение, что он стал победителем и вправе получить приз.

Всего будет разыграно три жилета с Z-символикой.

Выдача призов акции продлится до 20 июля 2023 года (включительно).

Правила проведения акции «Розыгрыш RT на русском»

1. Общие положения.

1.1. Акция «Розыгрыш RT на русском» (далее — «Акция») проводится с целью популяризации социальных сетей организатора Акции.

1.2. Участие в Акции подразумевает полное согласие участника с правилами проведения Акции (далее — «Правила» или «Правила Акции»).

1.3. Организатором Акции является АНО «ТВ-Новости», ИНН 7704552473, 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 3, к. 1 (далее — «Организатор» или «Организатор Акции»).

2. Сроки проведения Акции.

2.1. Акция проводится в период с 10 мая 2023 года по 9 июня 2023 года на страницах канала Telegram https://t.me/rt_russian, https://t.me/milchronicles (далее — «Канал Telegram»).

Указанный период включает сроки осуществления следующих мероприятий.

2.1.1. Выполнение Участником условий Акции: с 10 мая 2023 года до 9 июня 2023 года (включительно).

2.1.2. Подведение итогов Акции: 10 июня 2023 года.

2.1.3. Выдача призов Акции: до 20 июля 2023 года (включительно).

2.2. Под Участником Акции подразумевается лицо:

— подписавшееся на Канал Telegram;

— соответствующее требованиям к Участнику Акции, установленным настоящими Правилами;

— в период с 10 мая 2023 года по 9 июня 2023 года на странице https://t.me/rt_russian или https://t.me/milchronicles под информационным постом Акции сделавшее нажатие интерактивной кнопки «Участвовать».

2.3. Все даты, установленные Правилами Акции, определяются по московскому времени. Сроки исчисляются с 00:00 суток начала срока и истекают в 23:59 суток окончания срока проведения Акции.

3. Призы, участвующие в Акции.

3.1. Жилеты Z — 3 шт.

4. Участники Акции, их права и обязанности.

4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также Правилами Акции.

4.2. Права Участников.

4.2.1. Знакомиться с Правилами Акции.

4.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определённом Правилами Акции.

4.3. Обязанности Участников.

4.3.1. Выполнять и соблюдать Правила Акции.

4.3.2. Принимая участие в Акции, Участник понимает, что тем самым делает доступными пользователям Канала Telegram и/или Организатору свои персональные данные (в перечень разглашаемых Участником Акции могут быть включены (включая, но не ограничиваясь): адрес электронной почты, имя Участника — пользователя Канала Telegram (никнейм), имя, фамилия, почтовый адрес, дата рождения) и иные материалы, включая тексты (в том числе содержащие элементы графики) присланных сообщений. Вместе с тем Участник Акции даёт разрешение Организатору на обработку таких персональных данных Участника Акции и на их использование в целях проведения Акции, вручения призов Акции, в том числе в целях анонсирования Акции, в целях рекламы Акции на неограниченной территории и на неограниченный срок без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного разрешения Участника.

4.3.3. Участие Участника в Акции означает согласие Участника на то, что Организатор вправе отправлять Участнику сервисные, технические или иные сообщения любым из известных Организатору способов связи с Участником (на адрес электронной почты Участника, на указанный Участником контактный телефон, на почтовый адрес, на его аккаунт в Telegram либо иным образом).

5. Условия Акции.

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему Правилам Акции, необходимо подписаться на Канал Telegram и в период Акции под информационным постом Акции сделать нажатие интерактивной кнопки «Участвовать».

5.2. Участники Акции имеют равные шансы на выигрыш; победители Акции выбираются случайным образом в последний день Акции посредством механизма случайного выбора Участника @RandomGodBot.

5.3. Число победителей среди Участников Акции установлено в размере участвующих призовых позиций и равно трём.

6. Права и обязанности Организатора Акции.

6.1. Обязанности Организатора.

6.1.1. Провести Акцию в соответствии с Правилами Акции.

6.2. Права Организатора.

6.2.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными Правилами Акции и действующим законодательством РФ.

6.2.2. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, а также иных непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам Акции в подобных случаях.

6.2.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе проведения Акции, если:

— участник (или кто-то другой за него) в ходе Акции пытается изменить результаты посредством технических, программных или других средств, кроме способов, описанных в Правилах Акции;

— в сроки проведения Акции нарушил Правила Канала Telegram.

6.2.4. Организатор не несёт никакой ответственности за любой ущерб, понесённый Участником вследствие участия в Акции.

6.3. Организатор Акции вправе вносить изменения в данные Правила с обнародованием соответствующей информации согласно пункту 7.2 Правил Акции.

7. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях проведения Акции.

7.1. Правила Акции в полном объёме для открытого доступа размещаются в сети интернет на сайте https://russian.rt.com.

7.2. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. В случае изменения Правил, сроков Акции или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором в сети интернет на сайте https://russian.rt.com.

7.3. Информирование Участников Акции о результатах её проведения и победителях осуществляется следующим образом.

7.3.1. В срок, указанный в п. 2.1.3 настоящих Правил Акции, Организатор публикует информацию о победителях Акции с предложением для Участников Акции, ставших победителями, связаться с Организатором в целях вручения им приза. Способ связи также указывается в публикации. Возможные способы связи:

— Telegram в личных сообщениях;

— бот обратной связи RT в Telegram.

7.3.2. В этот же срок (п. 2.1.3 Правил Акции) Организатор направляет Участнику Акции — победителю с помощью бота на его аккаунт в Telegram сообщение о том, что он стал победителем и вправе получить приз.

7.3.3. Настоящим Участник выражает своё согласие с тем, что приз может быть им получен следующим способом:

— личное получение по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, д. 3, к. 1;

— почтовое отправление по указанному Участником адресу;

— расходы на пересылку почтового отправления (посылки), за исключением расходов на оплату таможенных пошлин (сборов) и налогов при международной доставке (в случае, когда участник просит доставить приз по адресу за пределами территории Российской Федерации).

Участник Акции, ставший победителем и выразивший желание получить приз посредством почтового отправления, несёт расходы по оплате таможенных пошлин (сборов) и налогов в случае, если приз необходимо доставить по адресу участника за пределами Российской Федерации, а также иные дополнительные расходы, которые могут возникнуть у участника в связи с получением приза (расходы на интернет, сотовую связь и пр.).

7.3.4. В случае если в сроки, указанные в п. 2.1.3—2.1.4 Правил Акции, Участник Акции, ставший победителем и оповещённый Организатором об этом способами, указанными в п. 7.3.1—7.3.2 настоящих Правил Акции, не вышел на связь с Организатором любым из способов, указанных выше, и не изъявил желания получить приз, Организатор Акции вправе распорядиться призом по своему усмотрению.

8. Особые условия.

8.1. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.

8.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.

8.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции.

8.4. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на своё единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции или же признать недействительными любые затронутые результаты в настоящей Акции.

8.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с участием в Акции (в том числе без ограничений расходы, связанные с доступом в интернет).

8.6. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей лотереей) или азартной игрой.

8.7. Все вопросы, касающиеся Акции, не урегулированные в Правилах, регулируются на основе действующего законодательства РФ.