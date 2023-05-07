Чернышенко поручил подключить к связи 640 социально значимых объектов в ЛНР к сентябрю

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко поручил подключить к связи 640 социально значимых объектов в Луганской Народной Республике к сентябрю.

Об этом он сказал в ходе совещания по развитию инфраструктуры связи и созданию единого оператора. В совещании также участвовал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Чернышенко отметил, что возведение новых базовых станций и восстановление связи идёт по плану.

«В ЛНР 450 базовых станций и 640 социально значимых объектов должны быть подключены к сентябрю 2023 года», — цитирует вице-премьера его аппарат.

Также в рамках поездки в ЛНР Чернышенко рассказал, что более 3,2 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета и внебюджетных источников на развитие спорта в новых регионах России в текущем году.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение о выделении 1,7 млрд рублей из федерального бюджета на восстановление работы почтовых отделений в новых российских регионах.