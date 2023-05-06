В белгородском Шебекине после обстрела ВСУ приостановят работу сферы общепита и услуг

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявил, что власти Шебекина в Белгородской области приняли решение на три дня, с 7 по 9 мая, прекратить работу предприятий общественного питания, сферы услуг и культурно-досуговых учреждений после обстрела ВСУ.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«7, 8 и 9 мая торговым предприятиям (за исключением продуктовых магазинов и аптек), предприятиям сферы услуг, общественного питания и культурно-досуговым учреждениям города Шебекино рекомендовано не осуществлять свою деятельность», — указал Жданов.

По его словам, соответствующее решение принято для минимизации возможных рисков и обеспечения безопасности.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские боевики обстреляли два посёлка в регионе.