В белгородском Шебекине после обстрела ВСУ приостановят работу сферы общепита и услуг
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Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.
«7, 8 и 9 мая торговым предприятиям (за исключением продуктовых магазинов и аптек), предприятиям сферы услуг, общественного питания и культурно-досуговым учреждениям города Шебекино рекомендовано не осуществлять свою деятельность», — указал Жданов.
По его словам, соответствующее решение принято для минимизации возможных рисков и обеспечения безопасности.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские боевики обстреляли два посёлка в регионе.