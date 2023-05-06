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В Ейске взорвалась машина с запершимся в ней мужчиной

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Глава Ейского района Роман Бублик заявил в своём Telegram, что в Ейске взорвалась машина с запершимся в ней мужчиной, который вёл себя неадекватно.
В Ейске взорвалась машина с запершимся в ней мужчиной
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

«Мужчина в неадекватном состоянии заблокировал себя в автомобиле, по предварительной информации», — написал он.

По его словам, никто кроме мужчины в результате взрыва не пострадал. На месте инцидента перекрыли движение, район происшествия оцепили, людей эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подорвали автомобиль, в котором находился сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писатель Захар Прилепин.

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