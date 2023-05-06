МЧС заявило о значительном увеличении площади пожара в заповеднике «Бастак» в ЕАО за сутки
- РИА Новости
«Прогоревшая площадь увеличилась в два раза и составила 5450 га... В настоящее время пожар продолжает действовать с северной стороны, длина кромки 3,5 тыс. м», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Вместе с этим отмечается, что ситуация с возгоранием близка к локализации.
Ранее в ГУ МЧС по Еврейской автономной области заявили, что пожар в заповеднике «Бастак» окружили для тушения. Вместе с этим сообщалось, что площадь пожара составляла 2,7 тыс. га.