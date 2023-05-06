В Минобороны России вручили удостоверения лауреатов Государственной премии имени Жукова

В Национальном центре управления обороной России состоялась торжественная церемония вручения дипломов, удостоверений и медалей лауреата Государственной премии имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Их вручили военнослужащим, учёным и деятелям искусства.

Замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Виктор Горемыкин от имени министра обороны генерала армии Сергея Шойгу поздравил лауреатов, поблагодарил за проделанную работу, за внесённый вклад в развитие отечественной военной науки и технологий, российского искусства, способствующий дальнейшему решению важнейших задач по укреплению безопасности и обороноспособности нашей страны.

Лауреатами премии в области военной науки стал авторский коллектив за военно-теоретическую работу в военно-космической сфере.

Также премию за работу в области военной науки «Инновационные гибридные технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля» получили начальник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» МО, доктор медицинских наук, заслуженный врач генерал-майор Александр Есипов, начальник центра кардиохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» МО Александр Лищук и врач-методист отделения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» МО Владимир Бакшеев.

Еще один авторский коллектив получил премию за работу в области создания вооружения и военной техники.

В области литературы и искусства премия вручена директору Военно-медицинского музея Анатолию Будко и заместителю директора музея по экспозиционно-выставочной работе Дмитрию Журавлёву за «Цикл научных и публицистических работ по увековечению памяти медиков Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».