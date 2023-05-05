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Кредитными каникулами в Удмуртии воспользовались 459 предприятий в 2022 году

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Кредитные каникулы в Удмуртии оформили 459 предприятий в 2022 году.
Кредитными каникулами в Удмуртии воспользовались 459 предприятий в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Сумма кредитов, на которую была предоставлена отсрочка, превысила 1,6 млрд рублей.

С 1 апреля 2020 года индивидуальные предприниматели и субъекты МСП получили возможность обратиться в банк за кредитными каникулами.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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