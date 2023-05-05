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В Ассоциации операторов микромобильности назвали принципы регулирования движения электросамокатов

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Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман рассказала о принципах регулирования движения электросамокатов. По её словам, это прежде всего разведение участников дорожного движения.
В Ассоциации операторов микромобильности назвали принципы регулирования движения электросамокатов
  • РИА Новости

«Пешеходы — на пешеходной зоне. Велосипедисты, владельцы СИМ остаются на велоинфраструктуре. Желательно не допускать их на дорожную часть», — заявила эксперт в беседе с НСН.

По её словам, второй пункт — это формирование культуры вождения. Третьим она назвала контроль соблюдения требований.

Ранее сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.

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