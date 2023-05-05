В Ассоциации операторов микромобильности назвали принципы регулирования движения электросамокатов
- РИА Новости
«Пешеходы — на пешеходной зоне. Велосипедисты, владельцы СИМ остаются на велоинфраструктуре. Желательно не допускать их на дорожную часть», — заявила эксперт в беседе с НСН.
По её словам, второй пункт — это формирование культуры вождения. Третьим она назвала контроль соблюдения требований.
Ранее сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.