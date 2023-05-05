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В Ассоциации операторов микромобильности сравнили частные и арендованные электросамокаты

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Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что частные электросамокаты могут быть более опасными, чем те, которые можно арендовать.
В Ассоциации операторов микромобильности сравнили частные и арендованные электросамокаты
  • РИА Новости

«С кикшеринг самокатами всё довольно предсказуемо: на программном уровне заложены ограничение скорости и зона запрета движения. Я бы больше волновалась на тему частных электросамокатов и частных средств индивидуальной мобильности», — сказала эксперт в беседе с НСН.

По её словам, в настоящее время частные электросамокаты ограничены лишь «совестью самого владельца».

Ранее сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.

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