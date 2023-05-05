В Ассоциации операторов микромобильности сравнили частные и арендованные электросамокаты
- РИА Новости
«С кикшеринг самокатами всё довольно предсказуемо: на программном уровне заложены ограничение скорости и зона запрета движения. Я бы больше волновалась на тему частных электросамокатов и частных средств индивидуальной мобильности», — сказала эксперт в беседе с НСН.
По её словам, в настоящее время частные электросамокаты ограничены лишь «совестью самого владельца».
Ранее сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.