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Депутат Гусев назвал электровелосипеды опасными

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Первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев заявил, что опасность представляют не обычные велосипеды, а велосипеды с мотором.
Депутат Гусев назвал электровелосипеды опасными
  • Gettyimages.ru
  • © Jozef Polc / 500px

«Есть специальные велосипедные дорожки, по которым все ездят. Но опасность представляют не обычные велосипеды, а велосипеды с моторчиком. Мы уже не замечаем, что курьеры ездят и по тротуарам, и по дорогам, и в зиму, и в снег. Это опасно, прежде всего, для самих этих людей», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, на обычных велосипедах так быстро не разгоняются.

Ранее сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.

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