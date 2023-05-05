Депутат Гусев назвал электровелосипеды опасными
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«Есть специальные велосипедные дорожки, по которым все ездят. Но опасность представляют не обычные велосипеды, а велосипеды с моторчиком. Мы уже не замечаем, что курьеры ездят и по тротуарам, и по дорогам, и в зиму, и в снег. Это опасно, прежде всего, для самих этих людей», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, на обычных велосипедах так быстро не разгоняются.
Ранее сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 35% россиян считают электросамокаты небезопасными.