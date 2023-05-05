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В РСТ посоветовали не гоняться за слишком дешёвыми турами

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин посоветовал не гоняться за слишком низкими ценами при покупке авиабилета, бронировании отеля или приобретении тура.
В РСТ посоветовали не гоняться за слишком дешёвыми турами
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В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт подтвердил, что с наступлением майских праздников, а также в высокий сезон вплоть до августа злоумышленники действуют особенно активно.

Барзыкин советует выходить на официальные сайты.

«Что касается размещения, нужно не полениться прозвонить в службу приёма и размещения, все эти телефоны есть», — сказал он.

По его словам, важно понимать, что то, что стоит 30 тыс., не может стоить 3 тыс.

«Просто сравните цены, и будет понятно, что слишком низкие — это не распродажа. На майские праздники распродаж нет практически, потому что нет изобилия предложения», — заключил Барзыкин.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

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