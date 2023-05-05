Экономист Головецкий: для внутреннего туризма открылись новые возможности

Декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС кандидат экономических наук Николай Головецкий рассказал о тенденциях и перспективах туротрасли.

«Для внутреннего туризма открылись новые возможности. Туроператоры используют повышенный спрос и предлагают принципиально новые турпакеты. И если в 2021 году лидирующим регионом по количеству бронирований был Крым, следом шли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московская область, то в 2022 году Крым из топа выбыл, зато Татарстан стал популярнее Московской области», — заявил он в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По его словам, туристы начали отдавать предпочтение таким направлениям, как Карелия, Псковская область, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Калининград, Ростов и Владимир.

«Продолжается устойчивое повышение спроса на отдых в Сочи, Анапе, Адлере, Дагестане», — отметил Головецкий.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.